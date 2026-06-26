Туристка из Тюмени пожаловалась на сильный отек лица после отдыха на пляже
Туристка Аделия из Тюмени рассказала, что после длительного пребывания на пляже в Абхазии у нее резко отекло лицо: сначала вздулся лоб, а затем опухли глаза, переносица и горло. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам девушки, во время пятидневного отпуска она решила быстро получить насыщенный загар. Перед выходом на солнце Аделия нанесла масло с обещанием «интенсивного загара» и провела на пляже около шести часов.
Уже к вечеру лоб сильно распух. Девушка отметила, что от кепки и даже легких прикосновений на коже оставались заметные вмятины. За две недели до поездки она сделала инъекции ботокса в область лба и теперь связывает такую реакцию с сильным перегревом.
Через два дня отек усилился. У Аделии распухли глаза, переносица и гортань, поэтому остаток отпуска ей пришлось принимать антигистаминные препараты. После случившегося девушка решила отказаться от масел для загара и перейти на солнцезащитные кремы.
Сильный отек лица после длительного пребывания на солнце может быть связан с несколькими причинами. Чаще всего это выраженная реакция кожи на ультрафиолет, солнечный ожог, перегрев организма или аллергическая реакция на косметические средства, например масла для загара. Если человек недавно проходил косметологические процедуры, в том числе инъекции в область лица, жара и активное солнце тоже могут усилить отечность и раздражение.
Особенно опасными считаются симптомы, при которых отек распространяется не только на кожу, но и на веки, переносицу, губы или горло. Это может говорить о сильной воспалительной или аллергической реакции. В таких случаях требуется консультация врача, а при затрудненном дыхании — срочная медицинская помощь.
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