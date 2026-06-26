Туристка из Тюмени пожаловалась на сильный отек лица после отдыха на пляже

26 июня 2026, 08:59

Фото: iStock/pkazmierczak

Туристка Аделия из Тюмени рассказала, что после длительного пребывания на пляже в Абхазии у нее резко отекло лицо: сначала вздулся лоб, а затем опухли глаза, переносица и горло. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.