Подростки пропали в районе исчезновения Усольцевых в Красноярском крае

01 июня 2026, 12:46

SHOT: Два подростка пропали в районе исчезновения семьи Усольцевых

В Красноярском крае более 30 спасателей и волонтеров с использованием беспилотных летательных аппаратов ведут поиски двух мальчиков 12 и 15 лет. Подростки исчезли на территории, прилегающей к фанпарку «Бобровый лог», который граничит с нацпарком «Красноярские столбы».