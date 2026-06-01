Подростки пропали в районе исчезновения Усольцевых в Красноярском крае
В Красноярском крае более 30 спасателей и волонтеров с использованием беспилотных летательных аппаратов ведут поиски двух мальчиков 12 и 15 лет. Подростки исчезли на территории, прилегающей к фанпарку «Бобровый лог», который граничит с нацпарком «Красноярские столбы».
Как пишет телеграм-канал SHOT, по предварительной информации, дети отправились на прогулку вместе с матерью. Женщина осталась ждать их у нижней станции канатной дороги, а подростки решили подняться наверх. Когда прошло почти час, а сыновья не вернулись, мать забила тревогу. Связаться с ребятами не удалось — телефонов при них не было.
Недавно появилась информация, что подростки нашлись, с детьми все хорошо. Ребята просто заблудились, а мать не смогла их найти, сообщили волонтеры.
Инцидент произошел в локации, которая уже второй месяц привлекает внимание тревожными событиями. Ранее сообщалось, что 9 марта в этой же таежной зоне бесследно исчез бывший спецназовец Виктор Потаенков, ушедший в поход. Масштабная поисковая операция не дала результатов. До этого в районе Манской «петли смерти» пропала семья Усольцевых.
Местные жители на фоне участившихся случаев исчезновения людей массово выставляют дома на продажу. По данным источника, в настоящий момент в округе реализуется около 50 объектов недвижимости. Владельцы поясняют, что стремятся как можно скорее покинуть опасный район.
