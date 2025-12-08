Подростки ради забавы напали на прохожего и разбили ему голову
В Воронеже трое школьников напали на мужчину и разбили ему голову, потому что это показалось им смешным. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел на улице Машиностроителей. По словам родственника пострадавшего, трое молодых людей, возраст которых предположительно около 16 лет, напали на мужчину без какой-либо видимой причины.
Несовершеннолетние злоумышленники разбили голову прохожему ради забавы, после чего скрылись с места происшествия. Неизвестно, обратился ли пострадавший в полицию.
