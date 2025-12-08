Подростки ради забавы напали на прохожего и разбили ему голову

08 декабря 2025, 08:09

В Воронеже школьники разбили голову незнакомому мужчине ради забавы

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Воронеже трое школьников напали на мужчину и разбили ему голову, потому что это показалось им смешным. Об этом пишут местные Telegram-каналы.