Прокуратура показала последствия землетрясения в Сахалинской области
Подземные толчки в Северо-Курильске привели к частичному разрушению Центральной районной больницы. Об этом сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Из-за землетрясения в медучреждении произошел прорыв отопительной трубы. В настоящее время специалисты ведут работы по устранению повреждений.
В ситуацию вмешалась прокуратура. Устранение последствий землетрясения в районной больнице находятся на контроле ведомства. Сведения о пострадавших сотрудниках или пациентах не поступали.
Ранее очередные подземные толчки зафиксировали в американском штате Аляска. Их эпицентр находился почти в 100 километрах от населенного пункта Якутат.
