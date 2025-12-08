Сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение на Аляске
Новые подземные толчки произошли в американском штате Аляска. Магнитуда землетрясения составила 5,8, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр сейсмической активности располагался в 90 километрах к северу от населенного пункта Якутат. Очаг землетрясения находился на глубине пять километров. По данным специалистов, подземные толчки начались в 0:56 (3:56 мск).
Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что сообщения о пострадавших или разрушениях от землетрясенияне поступали.
Прошлой ночью на Аляске произошло еще одно сейсмособытие, магнитуда которого достигла 7,0. Примечательно, что его очаг залегал примерно в том же районе штата.
Читайте также: