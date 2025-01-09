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Подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира в московском метро

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Подростки с пневматическим пистолетом напали на 16-летнего молодого человека в вагоне электропоезда в московском метрополитене. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит РИА Новости.
Отмечается, что сотрудники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по городу Москве задержали двух 14-летних подростков, которые напали на 16-летнего парня в вагоне поезда.

По словам Волк, инцидент произошёл днём. Подростки в вагоне поезда, следующего по Троицкой линии, подошли к 16-летнему парню, начали оскорблять его и вести себя вызывающе. В ходе конфликта один из них направил в сторону потерпевшего пневматический пистолет, а второй в это время снимал происходящее на телефон.



По прибытии на станцию «Новаторская», парню удалось сбежать от напавших.

Сотрудники полиции оперативно установили личности подростков и задержали их. В сопровождении родителей их доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В отношении нападавших избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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В Приамурье задержали украинского агента, планировавшего диверсию на Транссибе
ФСБ задержала жителя Приамурья, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе
09 января 2025, 10:32

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приамурья, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали под руководством украинской террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Амурской области.
Отмечается, что 39-летний задержанный поддерживал идеологию запрещённой в России организации. Через мессенджер он вёл переписку с представителями украинской террористической организации для получения знаний и навыков по минно-подрывному делу, а также приобрёл компоненты для изготовления взрывного устройства. В октябре мужчина принял решение совершить диверсию на железнодорожном перегоне Белогорск – Украинка в Амурской области.

Сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность мужчины. Уточняется, что данный участок Транссиба имеет ключевое значения для бесперебойного федерального транспортного сообщения.

По данным следствия, после совершения теракта на железной дороге мужчина планировал уехать на Украину, где собирался вступить в ряды запрещённой в России террористической организации, участвующей в боевых действиях против ВС РФ в зоне СВО.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.

Мужчина заключён под стражу. Его грозит до 20 лет тюрьмы.

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Рецидивист из Москвы обокрал магазин в Мытищах
09 января 2025, 09:08

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

29-москвича, ранее судимого за кражу, задержали по подозрению в похищении товаров из одного из магазинов в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным полиции, мужчина вместе со своей знакомой вскрыли дверь в магазине самообслуживания, в котором покупатели для входа должны сканировать QR-код из специального приложения. В помещении магазина злоумышленники сложили в сумку интересующие их товары и сбежали», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские сумели вычислить вора и задержали его. Задержанный рассказал, что украденное они с сообщницей продали, а деньги потратили.

Против москвича завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полиция разыскивает его подельницу.

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Военные самолеты и корабли КНР приблизились к Тайваню

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#мвд московской области
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Клуб в Якутске оштрафован на 250 000 рублей за вечеринку с трансгендерными артистами
Клуб в Якутске, где выступили трансгендеры, оштрафовали на 250 тысяч рублей
09 января 2025, 08:09

Фото: iStock/Alexander Sikov

Ночной клуб в Якутске был оштрафован на 250 тысяч рублей после проверки, проведенной полицией в связи с выступлением трансгендерных мужчин и женщин из Таиланда на новогодней вечеринке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Якутии.
Власти города обратились в прокуратуру и полицию после получения жалоб на мероприятие, после чего полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении владельцев клуба. В суде представители клуба частично признали свою вину, однако не согласились с обвинением в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Якутский городской суд признал ООО «Джинлун» виновным по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Суд назначил клубу административный штраф в размере 250 000 рублей.

Ранее судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 миллиарда рублей в биткойнах, принадлежащих бывшему следователю Следственного комитета России Марату Тамбиеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военные самолеты и корабли КНР приблизились к Тайваню
09 января 2025, 06:37

Фото: iStock/Rich Townsend

ВС Тайваня зафиксировали приближение 11 самолетов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом написали на официальной странице оборонного ведомства в соцсети X.
«11 самолетов НОАК и 9 кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены сегодня до 6:00», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пять китайских самолетов пересекли среднюю линию обороны и вошли в зону действия ПВО Тайваня. Вооруженные силы уточнили, что следили за ситуацией и реагировали на нее соответствующим образом.

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Sky News: Парламент Британии отказался расследовать массовые изнасилования детей

Байден ввел режим бедствия в Калифорнии из-за пожаров в Лос-Анджелесе

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#граница
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Sky News: Парламент Британии отказался расследовать массовые изнасилования детей
09 января 2025, 06:17

Фото: iStock/nevenmn

Депутаты британского Парламента проголосовали против расследования массовых изнасилований детей бандами. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Депутаты проголосовали против нового национального расследования в отношении банд, насилующих детей», — говорится в сообщении.

Как передают РИА Новости, данная инициатива была внесена на фоне призывов к публичному расследованию систематической эксплуатации детей в стране. Газета Telegraph писала, что такое явление замалчивалось в Британии на протяжении двух десятков лет.

На телеканале Sky News отметили, что голосование депутатов носило символический характер. За расследование выступило 111 человек, а против проголосовали 364 депутата.

Информация об изнасилованиях детей появилась в газете Telegraph на фоне историй банд в городе Телфорд. Члены группировок надругались над минимум тысячью несовершеннолетних девочек. Аналогичные случаи зафиксированы и в других регионах Великобритании. В газете уточнили, что к ответственности не смогли привлечь сотрудников правоохранительных органов, которые не остановили изнасилования.

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Байден ввел режим бедствия в Калифорнии из-за пожаров в Лос-Анджелесе
09 января 2025, 05:49

Фото: iStock/KirsanovV

Действующий президент США Джо Байден ввел режим бедствия в штате Калифорния из-за крупных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Белый дом.
«Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями бушующих в штате сильнейших пожаров», — цитирует заявление администрации президента РИА Новости.

Теперь жители региона смогут получить гранты на временное жилье. Также пострадавшим отремонтируют дома и дадут кредиты по низким ставкам для покрытия ущерба, который полностью не сможет обеспечить страховка. К тому же гражданам помогут восстановить бизнес и хозяйства, пострадавшие в результате пожара.

Федеральная помощь будет направлена местным властям и части некоммерческих организаций. ​Распределение средств рассчитано и на предотвращение стихийных бедствий в будущем.

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В Малибу сгорел дом Перис Хилтон из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе

ABC News: из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе погибло пять человек

AP: ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе может превысить 50 млрд долларов
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В Малибу сгорел дом Перис Хилтон из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе
09 января 2025, 04:38

Фото: iStock/Kara Capaldo

Пляжный дом певицы Перис Хилтон в прибрежном районе Лос-Анджелеса Малибу сгорел дотла из-за крупного пожара. Об этом стало известно порталу TMZ.
«Пляжный дом Хилтон в Малибу превратился в груду горящих обломков», — говорится в сообщении.

В публикации указывается, что дом не являлся основным местом жительства певицы, однако это все равно тяжелая утрата для нее. Напомним, что сейчас в в округе Лос-Анджелес бушует крупный лесной пожар на площади в 10 тысяч гектаров. Пламя продолжает распространяться, а общая сумма ущерба варьируется от 52 до 57 миллиардов долларов.

Из-за пожара без света осталось почти миллион жителей. Под обязательную эвакуацию в регионе попало порядка 27 тысяч человек.

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#лесные пожары
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Самолет ВВС Израиля атаковал военный аэродром на юге Сирии
09 января 2025, 04:24

Фото: iStock/Vital Hil

Самолет ВВС Израиля атаковал военный аэродром Халхала в провинции Сувейда на юге Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в стране.
«Израильский военный самолет вошел в сирийское воздушное пространство и выпустил несколько ракет по базе ВВС Халхала, расположенного на севере провинции Сувейда», — рассказал источник издания.

В результате нападения на аэродроме вспыхнул сильный пожар. Также сообщается о продолжающихся взрывах на месте происшествия.

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ABC News: из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе погибло пять человек
09 января 2025, 03:31

Фото: iStock/ankarb

В результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе погибло пять человек. Об этом сообщает ABC News.
Ранее сообщалось о двух погибших. Лесной пожар в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, охватил площадь в 10 тысяч гектаров и продолжает распространяться. Огонь уничтожил больше тысячи зданий и сооружений.

Предполагаемый ущерб от пожара варьируется от 52 до 57 миллиардов долларов. Из-за стихии без света остался почти миллион жителей округа. Из района обязательной эвакуации подверглись порядка 27 тысяч человек.

По информации ТАСС, на ликвидацию пожара было направлено около полутора тысяч сотрудников спасательных служб. Также на борьбу со стихией Пентагон направил 10 вертолетов ВМС США.

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