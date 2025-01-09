Подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира в московском метро

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Подростки с пневматическим пистолетом напали на 16-летнего молодого человека в вагоне электропоезда в московском метрополитене. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит РИА Новости.
Отмечается, что сотрудники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по городу Москве задержали двух 14-летних подростков, которые напали на 16-летнего парня в вагоне поезда.
По словам Волк, инцидент произошёл днём. Подростки в вагоне поезда, следующего по Троицкой линии, подошли к 16-летнему парню, начали оскорблять его и вести себя вызывающе. В ходе конфликта один из них направил в сторону потерпевшего пневматический пистолет, а второй в это время снимал происходящее на телефон.
По прибытии на станцию «Новаторская», парню удалось сбежать от напавших.
Сотрудники полиции оперативно установили личности подростков и задержали их. В сопровождении родителей их доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В отношении нападавших избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
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По словам Волк, инцидент произошёл днём. Подростки в вагоне поезда, следующего по Троицкой линии, подошли к 16-летнему парню, начали оскорблять его и вести себя вызывающе. В ходе конфликта один из них направил в сторону потерпевшего пневматический пистолет, а второй в это время снимал происходящее на телефон.
По прибытии на станцию «Новаторская», парню удалось сбежать от напавших.
Сотрудники полиции оперативно установили личности подростков и задержали их. В сопровождении родителей их доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В отношении нападавших избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
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Анастасия Чинкова