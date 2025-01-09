Рецидивист из Москвы обокрал магазин в Мытищах

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
29-москвича, ранее судимого за кражу, задержали по подозрению в похищении товаров из одного из магазинов в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным полиции, мужчина вместе со своей знакомой вскрыли дверь в магазине самообслуживания, в котором покупатели для входа должны сканировать QR-код из специального приложения. В помещении магазина злоумышленники сложили в сумку интересующие их товары и сбежали», — говорится в сообщении.По записям с камер видеонаблюдения полицейские сумели вычислить вора и задержали его. Задержанный рассказал, что украденное они с сообщницей продали, а деньги потратили.
Против москвича завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полиция разыскивает его подельницу.
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