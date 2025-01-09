Рецидивист из Москвы обокрал магазин в Мытищах

Ночной клуб в Якутске был оштрафован на 250 тысяч рублей после проверки, проведенной полицией в связи с выступлением трансгендерных мужчин и женщин из Таиланда на новогодней вечеринке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Якутии.