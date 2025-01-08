СК РФ завершил расследование дела о покушении на лидеров горских евреев Москвы

Фото: sledcom.ru
Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела о покушении на московских лидеров горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что бывшему борцу-вольнику Тархану Эльдукаеву было вынесено обвинение в организации нападения на певца Авраама Руссо. Он является одним из фигурантов уголовного дела.
По версии следствия, в 1996 году руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов начали конфликтовать из-за распределения полученной прибыли. Исмаилов принял решение избавиться от оппонента, обратившись за помощью к Эльдукаеву, который тогда возглавлял его охрану. Тогда были найдены два исполнителя, которые за вознаграждение согласились расправиться с Гуршумовым.
В результате, 23 декабря 1996 года в него выстрелили в подъезде дома. Он получил смертельные ранения. Также был тяжело ранен его брат Тельман Гуршумов, которого удалось спасти.
Читайте также:
В Перми возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в пекарне
Презиент Мадуро: в Венесуэле задержаны наемники из Украины, готовившие теракты
KP.RU: девять российских регионов связывают с продажей детей за границу
По версии следствия, в 1996 году руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов начали конфликтовать из-за распределения полученной прибыли. Исмаилов принял решение избавиться от оппонента, обратившись за помощью к Эльдукаеву, который тогда возглавлял его охрану. Тогда были найдены два исполнителя, которые за вознаграждение согласились расправиться с Гуршумовым.
В результате, 23 декабря 1996 года в него выстрелили в подъезде дома. Он получил смертельные ранения. Также был тяжело ранен его брат Тельман Гуршумов, которого удалось спасти.
Читайте также:
В Перми возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в пекарне
Презиент Мадуро: в Венесуэле задержаны наемники из Украины, готовившие теракты
KP.RU: девять российских регионов связывают с продажей детей за границу
Анастасия Чинкова