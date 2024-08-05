Подростки сбросили стеклянную бутылку на голову россиянке, лишив её памяти

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Подростки скинули с седьмого этажа бутылку, которая прилета в голову пешеходу. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошёл в городе Берёзовский в Свердловской области. Горожане частно жаловались на подростков, которые скидывают из окна разные предметы. К ним приходили полицейские, проводили беседы, однако результата это не дало.
Тогда местные жители решили не ходить под окнами дома, где живут хулиганы. Однако одна женщина, знавшая о действиях подростков, всё же решила быстро проскочить. Сделать ей этого не удалось, поскольку в голову сразу же прилетела стеклянная баночка из-под этилового спирта.
Женщину с серьёзными травмами экстренно госпитализировали. Она успела рассказать медикам о произошедшем, после чего обо всём забыла. Уже на протяжении нескольких дней она находится в больнице, память к ней пока не вернулась.
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Тогда местные жители решили не ходить под окнами дома, где живут хулиганы. Однако одна женщина, знавшая о действиях подростков, всё же решила быстро проскочить. Сделать ей этого не удалось, поскольку в голову сразу же прилетела стеклянная баночка из-под этилового спирта.
Женщину с серьёзными травмами экстренно госпитализировали. Она успела рассказать медикам о произошедшем, после чего обо всём забыла. Уже на протяжении нескольких дней она находится в больнице, память к ней пока не вернулась.
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Анастасия Чинкова