Подростки сделали обрезание пятикласснику в школьном туалете
Четверо старшеклассников в ЮАР совершили нападение на 11-летнего ученика начальной школы Синкобиле в городе Сошангуве, принудительно проведя ему обрезание в школьном туалете. Об этом сообщает издание Sowetan.
Инцидент произошел во время перемены. Злоумышленники повалили ребенка на пол, перевязали его гениталии лентой и провели процедуру. Угрожая физической расправой, нападавшие запретили мальчику рассказывать о случившемся.
Мать пострадавшего узнала о произошедшем лишь спустя несколько дней, обратив внимание на необычную походку сына. После расспросов ребенок показал ей опухшие половые органы. Обратившись к врачу, женщина получила заключение, что точный диагноз можно будет поставить только после уменьшения отека.
Родительница перестала отпускать сына в школу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента.
В местном департаменте образования подтвердили, что им известно о случившемся с 21 августа, и пообещали провести тщательное расследование. В учебных заведениях региона планируется усилить контроль за туалетными комнатами во время перемен, а также ужесточить проверки учеников на предмет наличия опасных предметов.
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