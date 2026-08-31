Подростки сделали обрезание пятикласснику в школьном туалете

31 августа 2026, 16:39

Sowetan: В ЮАР старшекласники сделали обрезание 11-летнему пятикласснику

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Четверо старшеклассников в ЮАР совершили нападение на 11-летнего ученика начальной школы Синкобиле в городе Сошангуве, принудительно проведя ему обрезание в школьном туалете. Об этом сообщает издание Sowetan.