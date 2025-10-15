В Красноярске женщина выкинула семь щенков из окна общежития
В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, в июне 2025 года в одной из комнат общежития города у 33-летней женщины родились семь щенков. Не желая ухаживать за ними, хозяйка решила избавиться от животных.
Вместо того чтобы найти им новый дом, передать в приют или воспользоваться другими гуманными способами, женщина выбросила новорождённых щенков из окна своей комнаты, расположенной на шестом этаже.
Как отмечается, подозреваемая не выражала раскаяния, объяснив свои действия тем, что «утопить щенков не хватило духа, а выбросить в окно показалось проще».
Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель»). Расследование находится под контролем прокуратуры Красноярского края.
