Сантехника задержали в Москве за одну деталь на паспорте

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Сантехник поместил на паспорт украинский герб, за что и оказался в полицейском участке, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации журналистов, задержанный является уроженцем Винницкой области, позже он стал гражданином РФ, а также устроился в один из ЖЭКов.
Все произошло в минувший вторник, 8 октября, во время проверки документов. Правоохранители выписали протокол по факту демонстрации символики экстремистов. Сантехник признал вину в суде, но на пять суток его все же арестовали.
Российский паспорт мужчины передали в отдел по борьбе с экстремизмом, чтобы в дальнейшем уничтожить, резюмировали авторы материала.
Ранее сообщалось, зачем жители Башкирии свалили вышку 5G.
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Все произошло в минувший вторник, 8 октября, во время проверки документов. Правоохранители выписали протокол по факту демонстрации символики экстремистов. Сантехник признал вину в суде, но на пять суток его все же арестовали.
Российский паспорт мужчины передали в отдел по борьбе с экстремизмом, чтобы в дальнейшем уничтожить, резюмировали авторы материала.
Ранее сообщалось, зачем жители Башкирии свалили вышку 5G.
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Никита Кротов