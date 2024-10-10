Сантехника задержали в Москве за одну деталь на паспорте

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров угрожает кровной местью сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те они не смогут доказать, что не планировали покушение на него после стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале чеченского лидера.