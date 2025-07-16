Владимир Молчанов экстренно госпитализирован в Москве
74-летний телеведущий и автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов был экстренно госпитализирован в Москве в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Ночью у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем — он жаловался на сильную рвоту. Врачи предполагают, что причиной недомогания могло стать желудочно-кишечное кровотечение.
Стоит отметить, что здоровье Владимира Кирилловича вызывает беспокойство уже несколько лет. В 2021 году ему была проведена пересадка печени из-за онкологического заболевания, а в 2022 году телеведущий перенёс инфаркт. Недавно он вернулся из Израиля, где провёл три недели в условиях бомбоубежища. Сейчас врачи делают всё возможное для стабилизации состояния Молчанова.
Ранее стало известно, что актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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