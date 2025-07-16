Владимир Молчанов экстренно госпитализирован в Москве

16 июля 2025, 08:38

Фото: iStock/gorodenkoff

74-летний телеведущий и автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов был экстренно госпитализирован в Москве в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».