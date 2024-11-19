Учительницу будет ждать полтора года тюрьмы за совращение 18-летнего школьника

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Учительницу Соединенных Штатов Америки из штата Северная Каролина ждет полтора года в тюрьме за совращение ученика, передает WCNC-TV.
В ноябре 2023 года учительницу Габриэлу Ньюфелд возраста 27 лет арестовали. В полицию обратилась мать пострадавшего. В один день она узнала, что ее сын не посетил тренировку по регби — используя специальное приложение, она вычислила местонахождение сына. Тот был в парке.
Мать решила проверить, что отвлекает ее сына от спорта, и отправилась на место, которое указало приложение. Американка поймала Ньюфелд с поличным: та занималась сексом с 18-летним учеником в своей машине.
Полиция прибыла быстро, и учительница была арестована на месте преступления.
В дальнейшем следствие выяснило, что отношения Ньюфелд и несовершеннолетнего давно вызывали вопросы. По школе ходили слухи о возможном романе, администрация устраивала паре выговор. Суд уже установил, что ученик и учительница вступали в интимную связь не менее пяти раз.
Закон Северной Каролины запрещает сексуальный контакт между взрослым и лицом 18 лет, если оба не состоят в браке. Таким образом, Ньюфелд заслуживает тюремный срок. Женщина была приговорена к полутора годам тюрьмы, а после отбытия заключения ей предстоит еще 3 года испытательного срока.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в американском штате Висконсин учительница, которая была обвинена в изнасиловании 12-летнего мальчика, получила второе схожее обвинение.
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Мать решила проверить, что отвлекает ее сына от спорта, и отправилась на место, которое указало приложение. Американка поймала Ньюфелд с поличным: та занималась сексом с 18-летним учеником в своей машине.
Полиция прибыла быстро, и учительница была арестована на месте преступления.
В дальнейшем следствие выяснило, что отношения Ньюфелд и несовершеннолетнего давно вызывали вопросы. По школе ходили слухи о возможном романе, администрация устраивала паре выговор. Суд уже установил, что ученик и учительница вступали в интимную связь не менее пяти раз.
Закон Северной Каролины запрещает сексуальный контакт между взрослым и лицом 18 лет, если оба не состоят в браке. Таким образом, Ньюфелд заслуживает тюремный срок. Женщина была приговорена к полутора годам тюрьмы, а после отбытия заключения ей предстоит еще 3 года испытательного срока.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в американском штате Висконсин учительница, которая была обвинена в изнасиловании 12-летнего мальчика, получила второе схожее обвинение.
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Мария Моисеева