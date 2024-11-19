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Учительницу будет ждать полтора года тюрьмы за совращение 18-летнего школьника

WCNC-TV: в США учительницу посадили на 1,5 года за совращение 18-летнего ученика
Фото: iStock/sebastianosecondi

Фото: iStock/sebastianosecondi

Учительницу Соединенных Штатов Америки из штата Северная Каролина ждет полтора года в тюрьме за совращение ученика, передает WCNC-TV.
В ноябре 2023 года учительницу Габриэлу Ньюфелд возраста 27 лет арестовали. В полицию обратилась мать пострадавшего. В один день она узнала, что ее сын не посетил тренировку по регби — используя специальное приложение, она вычислила местонахождение сына. Тот был в парке.

Мать решила проверить, что отвлекает ее сына от спорта, и отправилась на место, которое указало приложение. Американка поймала Ньюфелд с поличным: та занималась сексом с 18-летним учеником в своей машине.



Полиция прибыла быстро, и учительница была арестована на месте преступления.

В дальнейшем следствие выяснило, что отношения Ньюфелд и несовершеннолетнего давно вызывали вопросы. По школе ходили слухи о возможном романе, администрация устраивала паре выговор. Суд уже установил, что ученик и учительница вступали в интимную связь не менее пяти раз.

Закон Северной Каролины запрещает сексуальный контакт между взрослым и лицом 18 лет, если оба не состоят в браке. Таким образом, Ньюфелд заслуживает тюремный срок. Женщина была приговорена к полутора годам тюрьмы, а после отбытия заключения ей предстоит еще 3 года испытательного срока.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в американском штате Висконсин учительница, которая была обвинена в изнасиловании 12-летнего мальчика, получила второе схожее обвинение.

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#отношения
#тюрьма
В Орловской области пожар унёс жизни двух человек
МЧС: пожар в частном доме в селе Крутое Орловской области унёс две жизни
19 ноября 2024, 02:41

Фото: iStock/Kara Capaldo

В селе Крутое Орловской области произошёл пожар в частном доме и хозяйственных постройках, в результате которого погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщили в МЧС России в своем Telegram-канале.
Ещё один пострадавший был доставлен к медикам. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Огонь охватил площадь в 180 квадратных метров. Для ликвидации пожара были привлечены 13 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.

Ранее «Радио 1» писало о страшной трагедии в Новосибирской области. В селе Новоселье Купинского района при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей.

Также сообщалось, что в Подмосковье в пятницу, 15 ноября, завершился пожароопасный сезон, который действовал в регионе с 1 апреля. В региональном Комитете лесного хозяйства подвели его итоги.

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Telia: в Балтийском море повреждён кабель связи между Литвой и Швецией
19 ноября 2024, 01:22

Фото: iStock/Christoph Burgstedt

Между Литвой и Швецией был повреждён подводный кабель связи в Балтийском море. Об этом сообщил в эфире LRT директор по технологиям компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс.
Инцидент произошёл в воскресенье утром, около 10:00 по литовскому времени.

По словам директора в радио LRT, системы сразу зафиксировали потерю связи.

Повреждение снизило доступ к интернет-ресурсам на треть, так как связь со Швецией осуществляется по трём кабелям.

Шемешкявичюс отметил, что данный кабель уже достаточно старый и ранее подвергался авариям. Случаев диверсий или саботажа не зафиксировано.

Директор компании добавил, что подобные инциденты чаще всего связаны с судоходством. К примеру, корабль, неправильно поставив якорь, может зацепить и оборвать трос. Расследование причин повреждения продолжается.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на дне Балтийского моря повреждён подводный кабель между ФРГ и Финляндией.

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#корабль
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#расследование
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Минздрав Ливана сообщил о жертвах удара Израиля по центру Бейрута
В Бейруте при ударе Израиля по району Зукак-эль-Блат погибли четыре человека
19 ноября 2024, 01:14

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В результате израильского авиаудара по району Зукак аль-Блат в центре Бейрута погибли четыре человека, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщает в сводке центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана.
Это уже третья атака израильской авиации на центральные районы Бейрута за последние сутки.

По словам очевидцев, удар был нанесён по зданию в указанном районе. В заявлении минздрава уточняется, что данные о пострадавших являются предварительными и могут быть уточнены.

Ранее «Радио 1» писало о том, как в штаб-квартиру сил ООН в Ливане попал снаряд.

Помимо этого, 17 ноября представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар по цели в израильском городе Эйлат. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты.

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#ливан
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У тренера Вадима Евсеева после нападения появились проблемы со зрением
18 ноября 2024, 19:51

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший футболист сборной России и тренер футбольного клуба Второй лиги «Ленинградец» Вадим Евсеев в Астрахани подвергся нападению хулиганов. В результате у него появились проблемы со зрением.
Инцидент произошёл после игры команды из Санкт-Петербурга с астраханским «Волгарём», напоминает «Чемпионат.ком». Хулиганы с газовым баллончиком и ножом напали на Евсеева и его ассистента Александра Шмарко, которые отстали от группы тренеров и работников клуба, которые возвращались в гостиницу после ужина в ресторане.

Сотрудники администрации команды сами скрутили хулиганов и передали их полицейским. Во время потасовки Шмарко полоснули ножом по щеке, а Евсеев получил разряд перцового газа в лицо.

Тренера и его помощника уже выписали из больницы, команда вылетела в Санкт-Петербург. По словам Евсеева, глаза у него пока не видят. Шмарко врачи наложили пять швов.

По словам руководителя пресс-службы футбольного клуба «Ленинградец» Георгия Начкепии, нападение носило исключительно криминальный характер и не имеет никакого отношения к футболу.

«К сожалению, уроды бывают везде. И в Астрахани, и в Петербурге, и в Москве, и где бы то ни было», — сказал он.

Клуб «Волгарь» выразил поддержку тренерам «Ленинградца», а также пожелал здоровья Евсееву и Шмарко.

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#петербург
#тренер
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Полиция и СОБР Росгвардии задержали четверых грабителей в Москве
18 ноября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/???? ??????

Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали четверых мужчин. Они подозреваются в совершении противоправных действий в отношении местной жительницы.
Правоохранители установили, что группа лиц, находясь в одном из домов на улице Островитянова напала на 39-летнюю женщину в тот момент, когда она выходила из своей квартиры. Угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, злоумышленники похитили у гражданки 200 тысяч рублей и скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны четверо приезжих мужчин в возрасте от 27 до 36 лет. Была установлена причастность подозреваемых к ещё двум таким же преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

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#квартиры
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#пистолет
#росгвардия
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Дым от кальяна и сигарет: вечеринка первокурсников закончилась смертью 17-летней дочери певца Игоря Кучука, подробности
18 ноября 2024, 17:30

Андреа и Игорь Кучук (Фото: соцсети)

Дочь исполнителя народной музыки Игоря Кучука 17-летняя Андреа Кучук скончалась в ночь на 16 ноября в одном из развлекательных клубов Кишинева. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Вечеринка первокурсников


Андреа в этом году стала студенткой музыкального колледжа «Штефан Няга». В день смерти девушка была на «Бале первокурсников», а после него однокурсники отправились в один из клубов столичного сектора Ботаника. Там Андреа почувствовала себя плохо во время вечеринки. Согласно свидетельствам очевидцев, девушка активно общалась с окружающими и танцевала. В какой-то момент она решила выйти на улицу, но внезапно почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала.

«Она умерла, не дышала. После «Бала первокурсников» мы пошли на вечеринку. Танцевали, веселились. Мы вышли на улицу, и все однокурсники окружили Андрею. Они делали ей искусственное дыхание. Затем приехала скорая помощь. Врачи пытались ее реанимировать, но им это не удалось», — сообщил сокурскик Андреи Кучук Perfecte.md.
Бригада скорой помощи прибыла место происшествия на место через 7 минут, потом была вызвана вторая бригада. 45 минут девушку пытались реанимировать, но так и не смогли вернуть ее к жизни. Андреа скончалась на месте не приходя в сознание.

Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком
Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком


Версии случившегося


Игорь Кучук узнал о смерти дочери вечером того же дня. В момент случившегося у него был концерт.

«Мне позвонила жена и сказала, что Андрея потеряла сознание, она лежит, рядом с ней однокурсники! Скорая приехала через 7 минут без оборудования... Позвонили, вторая скорая приехала через 20 минут с дыхательным аппаратом, но поздно! 45 минут пытались реанимировать ее кислородом и не смогли вернуть к жизни!», — сообщил отец Андреи изданию Блокнот.
Певец Игорь Кучук обвинял в неэффективности службу медицинской скорой помощи.

«Скорая приехала через 7 минут, необорудованная...», — писал певец.
Когда Игорь Кучук прибыл на место, он был потрясен атмосферой, царившей на вечеринке. По его словам, помещение совершенно не имело надлежащей вентиляции, и дышать внутри было невозможно из-за дыма от кальянов и электронных сигарет.

Позже исполнитель народных песен сообщил Radio Moldova, что у его дочери были проблемы с сердцем. Ранее Андреа перенесла операцию по поводу порока сердца, но врачи говорили, что все в прошлом. По данному делу сотрудниками полиции Кишинева начато расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства. Предварительная причина смерти Андреи Кучук — остановка сердца.

Похороны дочери Игоря Кучука прошли сегодня на Центральном кладбище в столицы Молдовы.

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Около 50 детей отравились водой из кулера в школе Москвы

На Украине солдат ВСУ отрубил голову пятилетней девочке
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На дне Балтийского моря повреждён подводный кабель между ФРГ и Финляндией
18 ноября 2024, 17:09

Фото: istockphoto/undefined

Телекоммуникационный кабель C-Lion1, проложенный по дну Балтийского моря между Германией и Финляндией, оборван. Ранее сообщалось о его неисправности.
Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat. О неисправности кабеля ранее сообщали в компании Cinia, государственном операторе телекоммуникационной инфраструктуры. Мероприятия по устранению неисправности начались, ремонтное судно уже готово к отправке. Точные сроки ремонта не называются, но обычно на восстановление кабеля под водой уходит от 10 до 15 дней.

Отмечается, что это единственный финский подводный кабель, который идёт непосредственно в Центральную Европу. Он проложен вдоль газопровода «Северный поток». Такой маршрут для прокладки телекоммуникационного кабеля длиной 1 173 километра был выбран для облегчения монтажных работ.

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#германия
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В Москве приостановили работу школы поле массового отравления детей
18 ноября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Artur Plawgo

Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 в Москве. Это произошло после того, как в учебном заведении отравились почти 50 детей.
Как рассказала изданию «Лента.ру» директор школы Елена Дегтярёва, Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность учреждения с 14 ноября. Это связано с фиксацией среди учащихся нескольких случаев заражения кишечной палочкой. На момент закрытия учебных корпусов в поликлинику обратились 30 человек из 12 классов. Позже появились ещё несколько заболевших.

После проведения исследований клинического материала у заболевших школьников было выявлено наличие РНК норовируса второго типа. Специалисты взяли пробы воды из кулеров, продуктов питания, смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и всех, контактирующих с детьми. Образцы исследуются в лаборатории с целью выяснения причин и условий возникновения очага инфекции. Школьники временно переведены на дистанционное обучение.

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#роспотребнадзор
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#обучение
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#анализы
#лаборатории
#дистанционное обучение
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В Подмосковье из горящей девятиэтажки эвакуировали 13 взрослых и 5 детей
18 ноября 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

18 человек, в том числе пять детей эвакуировали спасатели из горящего девятиэтажного дома в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Сообщение о возгорании поступило в единую службу спасения «Система-112» в воскресенье, 17 ноября, глубокой ночью. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит двухкомнатная квартира на четвёртом этаже. Специалисты приступили к эвакуации жильцов — включая тех, которые проживают в соседних квартирах и этажом выше. Всего их опасной зоны вывели 18 человек, из них пятеро — дети», — говорится в сообщении.
Пожар удалось быстро потушить, на верхние этажи огонь не перекинулся.

Отмечается, что тушить пожар мешали машины, припаркованные на участке, выделенном для спецтехники. В ведомстве подчеркнули, что это недопустимо.

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