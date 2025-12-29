Подростки взломали школьный сейф с помощью мела
Китайские школьники из Шэньчжэня открыли сейф с помощью мела. Об этом сообщает South China Morning Post.
Ученица по фамилии Тянь нанесла меловую пыль на клавиши кодового замка. Она предположила, что следы от частых нажатий укажут на правильную комбинацию цифр. Идею она взяла из детективных романов.
Другой школьник заметил меловые следы на определённых клавишах, подобрал код и поделился им с одноклассниками. Ученики открыли сейф и забрали свои мобильные телефоны, которые хранились там по правилам школы.
Администрация учебного заведения применила дисциплинарные меры к учащимся. В школе пояснили, что наказание связано не с подбором кода, а с нарушением правила: дети взяли телефоны без разрешения.
По правилам, ученики сдают телефоны на неделю. Код от сейфа знает только классный руководитель. Для экстренной связи в классе есть отдельный шкафчик.
