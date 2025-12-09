Семьи жениха и невесты устроили массовую драку на свадьбе из-за десерта
В Индии свадьбу в штате Бихар отменили после драки родственников жениха и невесты из-за нехватки десерта. Об этом информирует NDTV.
29 ноября в городе Бодхгая разразился инцидент, связанный с проведением свадебной церемонии. После завершения всех ритуалов семьи молодоженов планировали устроить традиционную совместную трапезу. Однако внезапно обнаружилось, что на всех гостей не хватило расгуллы — знаменитых творожных шариков, пропитанных сладким сиропом. Поскольку организацию свадьбы взяли на себя родственники жениха, родные невесты поспешили обвинить их в срыве торжества.
Ситуация быстро вышла из-под контроля, и началась массовая драка. На кадрах, снятых камерой наблюдения в отеле, видно, как участники конфликта используют пластиковые стулья в качестве оружия и переворачивают столы с угощениями. Несмотря на произошедшее, родственники жениха выразили готовность продолжить свадьбу, но семья невесты отказалась от этого и потребовала вернуть приданое. Вдобавок, мать несостоявшегося супруга заявила, что во время драки кто-то из родных невесты украл украшения, которые предназначались в качестве свадебного подарка. Расследование по делу продолжается.
Читайте также: