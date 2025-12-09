Семьи жениха и невесты устроили массовую драку на свадьбе из-за десерта

09 декабря 2025, 09:31

В Индии семьи жениха и невесты устроили драку из-за десерта

Фото: iStock/Backiris

В Индии свадьбу в штате Бихар отменили после драки родственников жениха и невесты из-за нехватки десерта. Об этом информирует NDTV.