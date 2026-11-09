Открывший стрельбу в центре Кракова мужчина скончался в больнице
Мужчина, устроивший 7 ноября стрельбу в центре польского Кракова, умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что на главной рыночной площади в центре Кракова мужчина открыл огонь по прохожим. Он стрелял из движущегося автомобиля без регистрационных номеров. Полиция сообщила, что нападавший выбирал жертв случайным образом. Погибли пять человек, еще более десяти получили ранения.
Несколько туристок из России, отдыхавших в Таиланде, заподозрили местного жителя в тайном подсыпании запрещённых веществ во время встреч с ними. Женщины предположили, что мужчина мог незаметно добавлять им такие вещества. Подробности этой истории — в материале «Радио 1».
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