В Душанбе проводятся следственные действия с родными террористов из «Крокуса»

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Таджикские правоохранители в Душанбе опрашивают родственников обвиняемых в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил представитель силовых структур Таджикистана.
Собеседник агентства также добавил, что до своего отъезда в Россию все обвиняемые проживали неподалёку от Душанбе. Их дома и дома их родственников находятся в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки. Родных и близких террористов в настоящее время опрашивают, заключил представитель правоохранительных органов.
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Александр Бойцов