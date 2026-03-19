«От скуки»: Россиянина госпитализировали со слоном и ферзём в заднем проходе
В Уфе врачи провели экстренную операцию 41-летнему мужчине. Как сообщает Telegram-канал Mash, пациент поступил в больницу с двумя шахматными фигурами в прямой кишке.
Гражданин рассказал медикам, что решился на необычный эксперимент от скуки. До этого он сыграл нудную партию в шахматы сам с собой и захотел развлечься.
Отмечается, что пациент ввёл врачей в заблуждение. На первичном осмотре он утверждал, что проглотил только одну фигуру — слона. Однако рентгеновское исследование показало иную картину: внутри находился ещё и ферзь, причём он расположился поперёк прямой кишки.
Такое положение предмета создало дополнительные сложности и потребовало срочного хирургического вмешательства. В итоге медики провели операцию и извлекли оба инородных тела. Сейчас жизни гражданина ничего не угрожает.
Ранее в Уфе мужчину госпитализировали со стаканом, лопнувшим в заднем проходе.
