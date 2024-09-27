Подростков, из-за которых сгорел запертый в сарае ребенок, отправили в закрытую спецшколу

Фото: istockphoto/Carmen Hauser
Подростков, из-за которых сгорел запертый в сарае мальчик, спустя год отправили в закрытую спецшколу. 11-летний ребенок погиб 19 мая 2023 года, когда поджег дверь, чтобы выбраться из сарая, но задохнулся и сгорел за живо.
Детская шалость обернулась трагедией в поселке Дубовая Роща Московской области, где гуляли школьники. Между мальчиками случился конфликт, и пятиклассники заперли товарища в сарае. Ребенок решил поджечь спичками дверь, а после выбить. Но огонь быстро охватил весь сарай, мальчик погиб. Товарищи пытались позвать на помощь взрослых, но безуспешно.
Тогда СК возбудил дело по двум статьям — убийство и незаконное лишение свободы. После дело переквалифицировали в несчастный случай. Самим подросткам на тот момент было по 13 лет, что ниже возраста уголовной ответственности в России.
Спустя год, после обращения МВД в суд, подростков отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Школьники проведут там три года.
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Тогда СК возбудил дело по двум статьям — убийство и незаконное лишение свободы. После дело переквалифицировали в несчастный случай. Самим подросткам на тот момент было по 13 лет, что ниже возраста уголовной ответственности в России.
«Чтобы школьники не остались совсем безнаказанными, депутат Госдумы Артём Метелев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проконтролировать дальнейший процесс», — сообщает Baza.
Спустя год, после обращения МВД в суд, подростков отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Школьники проведут там три года.
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Лия Мурадьян