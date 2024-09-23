Shot: подростки подожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске

Фото: istockphoto/Zeferli
Вертолет Ми-8 на омской авиабазе подожгли двое подростков. Как сообщает Shot, ребятам дали задание кураторы с Украины. По информации канала, 16-летние школьники проникли на объект в ночь на субботу, 21 сентября, бросив в винтокрылую машину Молотов. По предварительным данным, техника уже была списана.
Нападавшие задержаны, известно, что злоумышленники связались с ребятами через мессенджер, пообещав им тысячи долларов за «работу».
После инцидента кураторы исчезли, а также удалили все переписки, не заплатив. К слову, аналогичный случай произошел на Ямале.
Ранее сообщалось, за что восьмиклассник в Иркутской области напал на одноклассников с молотком.
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После инцидента кураторы исчезли, а также удалили все переписки, не заплатив. К слову, аналогичный случай произошел на Ямале.
Ранее сообщалось, за что восьмиклассник в Иркутской области напал на одноклассников с молотком.
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Никита Кротов