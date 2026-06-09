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Спецслужбы задержали несколько десятков человек за подготовку терактов

Спецслужбы Кыргызстана задержали 31 человека за подготовку террористических атак
Фото: istockphoto/Yingko

В Киргизии сотрудники спецслужб провели операцию, в ходе которой задержали 31 члена террористических группировок, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей. Операция была направлена на нейтрализацию активных участников запрещенных в России международных организаций.



По информации Telegram-канала «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) республики, задержанные подозреваются в подготовке терактов. Из них 11 человек задержали в Ошской области, еще 20 — в Баткенской.

Ранее в Петербурге задержали 15-летнего школьника за теракт на железной дороге. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу, вечером 26 мая несовершеннолетний поджёг комплексную трансформаторную подстанцию в районе железнодорожной станции Полюстрово. Установили, что действия подростка координировал куратор через один из мессенджеров.

Задержать злоумышленника удалось сотрудникам Западного МСУТ СК совместно с представителями МВД. В отношении юноши возбудили уголовное дело.

Никита Кротов

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