Спецслужбы задержали несколько десятков человек за подготовку терактов

09 июня 2026, 20:15

Спецслужбы Кыргызстана задержали 31 человека за подготовку террористических атак

Фото: istockphoto/Yingko

В Киргизии сотрудники спецслужб провели операцию, в ходе которой задержали 31 члена террористических группировок, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей. Операция была направлена на нейтрализацию активных участников запрещенных в России международных организаций.