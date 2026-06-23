Владимиров поблагодарил ФСБ после срыва терактов в Пятигорске

23 июня 2026, 10:30

Фото: iStock/Naeblys

В Пятигорске силовики сорвали подготовку двух взрывов против сотрудников правоохранительных органов. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил краевое управление ФСБ и заявил, что за этой схемой стояли украинские кураторы, пишет ТАСС.