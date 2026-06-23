Владимиров поблагодарил ФСБ после срыва терактов в Пятигорске
В Пятигорске силовики сорвали подготовку двух взрывов против сотрудников правоохранительных органов. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил краевое управление ФСБ и заявил, что за этой схемой стояли украинские кураторы, пишет ТАСС.
По данным спецслужбы, по делу проходят две жительницы России — 19 и 47 лет. Они приехали из Москвы и 20 июня забрали из тайников рюкзаки с самодельными бомбами. Одну девушку задержали у КПП одного из ведомств. Вторую женщину остановили во время оперативных мероприятий.
Следствие вменяет им покушение на теракт, перевозку боеприпасов и изготовление взрывных устройств. Суд отправил обеих под арест на два месяца.
ФСБ России отвечает за контрразведку, борьбу с терроризмом, защиту государственной границы и обеспечение внутренней безопасности. В подобных случаях ведомство обычно проводит оперативно-розыскные мероприятия, устанавливает возможных сообщников и проверяет каналы связи, финансирования и логистики. После задержаний материалы передаются следственным органам. Расследование дел о подготовке терактов, как правило, включает экспертизы изъятых предметов, анализ переписки и контактов фигурантов, а также установление всех обстоятельств предполагаемого преступления. Если речь идет о самодельных взрывных устройствах, специалисты отдельно оценивают их мощность, способ приведения в действие и потенциальную опасность для окружающих. Итоговую правовую оценку действиям обвиняемых дает суд.
Власти регулярно подчеркивают, что предотвращение таких преступлений требует координации между спецслужбами, полицией, следствием и местными органами власти. Жителям в подобных ситуациях рекомендуют сохранять бдительность, сообщать о подозрительных предметах и не приближаться к бесхозным сумкам, пакетам или другим находкам. Окончательные выводы по делу будут сделаны после завершения следственных действий и судебного разбирательства.
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