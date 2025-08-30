В Туве на реке Малый Енисей перевернулось судно с людьми

30 августа 2025, 15:19

В Туве на реке Малый Енисей ищут людей с перевернувшегося судна

Фото: iStock/Adam Bartosik

Судно перевернулась с людьми на реке Малый Енисей в Туве. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.