В Туве на реке Малый Енисей перевернулось судно с людьми
В Туве на реке Малый Енисей ищут людей с перевернувшегося судна
Судно перевернулась с людьми на реке Малый Енисей в Туве. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Согласно предварительным данным, на судне находились четыре человека. Одному из них удалось добраться до берега самостоятельно.
На место происшествия отправились инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Республике Тыва и полицейские для поиска оставшихся троих. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм безопасности эксплуатации водного транспорта.
Читайте также: