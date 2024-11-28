Подростку пробили щеку выстрелом из сигнальной ракетницы в Новосибирске

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В Новосибирске несовершеннолетние хулиганы выстрелили подростку в щеку из сигнальной ракетницы, когда он пытался защитить от них своего младшего брата. Об этом пишет Readovka.
По данным издания, 15-летние подростки пытались заставить школьника оформить на свое имя банковскую карту. Тогда мальчик позвонил старшему брату и попросил помощи. Подросток быстро пришел. Тогда хулиганы отвели его за угол школы, чтобы поговорить, но один из них выстрелил ему в лицо из сигнальной ракетницы.
Однако, несмотря на травму, пострадавший смог дать малолетним мошенникам отпор. В больнице ему оказали необходимую помощь. Подросток написал заявление в полицию.
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