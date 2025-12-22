Истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа
Истребитель ВВС США подняли в небо для перехвата самолета, нарушившего воздушное пространство над городом Палм-Бич в штате Флорида. Об этом написало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в социальной сети X.
Инцидент произошел в районе, где расположена резиденция действующего президента США Дональда Трампа. Уточняется, что нарушителя перехватил экипаж истребителя F-16.
«Ситуация была спокойно разрешена», — говорится в публикации.20 декабря сообщалось, что Трамп в шутку присудил себе один миллиард долларов по иску о нарушениях при обыске в его имении в Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году по делу о незаконном хранении секретных документов.