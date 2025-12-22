Истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа

22 декабря 2025, 02:21

Во Флориде истребитель F-16 перехватил самолета близ резиденции Трампа

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Истребитель ВВС США подняли в небо для перехвата самолета, нарушившего воздушное пространство над городом Палм-Бич в штате Флорида. Об этом написало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в социальной сети X.





Инцидент произошел в районе, где расположена резиденция действующего президента США Дональда Трампа. Уточняется, что нарушителя перехватил экипаж истребителя F-16.





«Ситуация была спокойно разрешена», — говорится в публикации.