Подросток 181 раз надругался над сёстрами и предстал перед судом спустя 22 года

09 июля 2026, 23:11

В Германии судят мужчину за 181 эпизод насилия над малолетними сёстрами

Фото: Istock/Michał Chodyra

В немецком городе Дортмунд стартовал судебный процесс над 39-летним жителем Хамма. Как сообщает Bild, прокуратура обвиняет его в совершении 181 эпизода сексуального насилия в отношении двух младших сестёр.