Подросток 181 раз надругался над сёстрами и предстал перед судом спустя 22 года
В немецком городе Дортмунд стартовал судебный процесс над 39-летним жителем Хамма. Как сообщает Bild, прокуратура обвиняет его в совершении 181 эпизода сексуального насилия в отношении двух младших сестёр.
Согласно материалам дела, мужчина начал совершать преступления, когда ему исполнилось 14 лет. Преступления длились многие годы: сначала в семейном доме в Камене, а позднее — в подвале дома в Бергкамене, куда позже переехала семья.
Следствие полагает, что родители не догадывались о происходящем, поскольку подсудимый действовал ночью, когда они спали, или днём в их отсутствие. Пострадавшие обратились в полицию лишь спустя 22 года после первого случая.
На заседании обвиняемый признал свою вину и теперь надеется на условное наказание с применением норм ювенального права. Слушания проходят в закрытом для публики режиме.
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