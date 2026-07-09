В Китае 28 человек погибли при крупном пожаре на обувной фабрике

09 июля 2026, 23:01

Фото: Istock/Distortion Media

В Китае на обувной фабрике в Цзиньцзяне (провинция Фуцзянь) произошёл крупный пожар — погибли не менее 28 человек. Как сообщает Telegram-канал Baza, во время ЧП на глазах у очевидцев обрушился один из корпусов предприятия.