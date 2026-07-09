В Китае 28 человек погибли при крупном пожаре на обувной фабрике
В Китае на обувной фабрике в Цзиньцзяне (провинция Фуцзянь) произошёл крупный пожар — погибли не менее 28 человек. Как сообщает Telegram-канал Baza, во время ЧП на глазах у очевидцев обрушился один из корпусов предприятия.
Возгорание началось накануне днём на первом этаже здания и быстро распространилось по строению. Причиной стремительного распространения огня стало обилие горючих материалов, которые применяют при изготовлении обуви.
Над фабрикой поднялся густой чёрный дым, небо полностью затянуло. Оказавшиеся в ловушке рабочие пытались спастись и выбрались на крышу. Сообщается, что из‑за сильного жара некоторые люди снимали одежду и оставались наверху в ожидании помощи.
Цзиньцзян известен как обувная столица Китая — в городе расположены тысячи фабрик, на которых производят существенную долю мировой обуви. Для проведения спасательных работ председатель КНР Си Цзиньпин распорядился привлечь все доступные ресурсы.
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