В Калининграде инспектор ГАИ попал в больницу после ДТП с рикошетом автомобилей
Калининградского полицейского госпитализировали после того, как в него врезался автомобиль, отлетевший от удара другой машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Инцидент произошёл на улице Горького. Инспектор остановил Renault Logan для проверки документов, когда в припаркованное авто внезапно въехал Hyundai. От удара Renault отбросило в сторону — прямо на сотрудника полиции. Он получил травмы и его доставили в больницу.
На месте работают сотрудники МВД, которые устанавливают подробности произошедшего.
