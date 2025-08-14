Подросток чудом выжил после падения в овраг, где провел без еды и воды четыре дня
В США 13-летний мальчик чудом выжил после падения с 70-метрового обрыва. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Подросток провел четыре дня без воды и еды на дне оврага недалеко от озера Гус-Крик. Его нашли в критическом состоянии с кровоизлиянием в мозг, пневмонией и многочисленными травмами от перепадов температуры. Поиски продолжались более 80 часов с участием полиции, волонтеров и родственников, пока служебная собака не привела спасателей к обрыву. На след она смогла выйти благодаря брату пропавшего, который нашел его скейтборд.
Пострадавшего перевезли на вертолете в детскую больницу Сент-Луиса. Там он провел в коме 11 суток. В воскресенье юного пациента отключили от аппарата ИВЛ. При этом он все еще тихо разговаривает и страдает от болей, но готовится к физиотерапии.
По словам врачей, школьника ждет длительный процесс восстановления. Как только он пойдет на поправку, его переведут в центр реабилитации.
