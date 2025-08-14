В США мужчина переоделся в женщину, чтобы утешить друга, но был арестован
В американском штате Мэриленд 48-летний мужчина устроил необычный розыгрыш своему другу. Подробности сообщает Telegram-канал ПЛОХИЕ НОВОСТИ.
Американец пообещал познакомить своего приятеля с женщиной, однако сам переоделся в женскую одежду, надел парик и предстал перед другом в образе «невесты».
Но затея мужчины обернулась не весельем, а серьёзными последствиями. Полиция арестовала шутника по обвинению в обмане и нарушении общественного порядка. Теперь американцу предстоит предстать перед судом.
Данный инцидент поднимает вопросы о границах допустимого юмора и правовых последствиях подобных розыгрышей в США. Местные законы строго регулируют вопросы введения людей в заблуждение, что может караться юридической ответственностью.
Ранее сообщалось об инциденте в Брюсселе, где мигранты напали на женщину в хиджабе и серьёзно избили её.
Читайте также: