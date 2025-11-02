Подросток чуть не умер, повторив опасный эксперимент из интернета с колой и ментосом

02 ноября 2025, 15:42

Подросток лишился части желудка после эксперимента с колой и ментосом

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Российский подросток попал в больницу с разрывом стенки желудка после того, как повторил опасный эксперимент из интернета с колой и ментосом, передает РЕН ТВ.