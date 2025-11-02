Подросток чуть не умер, повторив опасный эксперимент из интернета с колой и ментосом
Российский подросток попал в больницу с разрывом стенки желудка после того, как повторил опасный эксперимент из интернета с колой и ментосом, передает РЕН ТВ.
Двое школьников наткнулись в сети на видео, где мужчина выпил литр колы и съел целую упаковку конфет ментос, после чего начал издавать сильную отрыжку. Подростки решили повторить этот эксперимент и купили всё необходимое. Однако их план не удался: одного из них начало рвать колой с примесью крови, а из носа пошла пена.
Мальчика срочно госпитализировали и провели операцию. Часть его желудка пришлось удалить. Сейчас жизнь несовершеннолетнего вне опасности.
Читайте также: