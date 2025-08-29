Расправившийся с семьёй в «Логове Дьявола» мужчина оказался учителем
Прогулка по государственному парку «Логово Дьявола» в штате Арканзас обернулась для американской семьи страшной трагедией. В субботу, 26 июля, семья отправилась исследовать окрестности нового места жительства и оказалась жертвой жестокого нападения.
28-летний Эндрю Джеймс Макганн, который, как выяснилось, работал учителем, был задержан полицией в среду около 17:00 в парикмахерской в городе Спрингдейл. Задержание произошло спустя несколько дней после инцидента.
Как уточняет Lenta.ru, расследование продолжается, а власти штата Арканзас пока не раскрывают подробностей происшествия и мотивов злоумышленника.
