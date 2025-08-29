«Скорее всего, меня убьют»: петербурженка с дочерью не может покинуть Иран из-за преследований бывшего мужа

29 августа 2025, 10:12

Петербурженка с дочерью не может покинуть Иран из-за преследований бывшего мужа

Фото: iStock/Paul Gorvett

Жительница Петербурга Галина М. уже восемь месяцев не может покинуть Иран, где оказалась в тяжелой ситуации из-за преследований со стороны бывшего мужа. По её словам, мужчина, уроженец Ирана, увёз их пятилетнюю дочь в свою страну и не разрешает женщине вывезти ребёнка обратно в Россию.





В феврале 2024 года Галина попала в больницу с инсультом. В этот период её бывший муж забрал дочь на родину. Женщине пришлось отправиться в Иран, чтобы вернуть ребёнка, однако там она подверглась избиению. После этого Галина тайно попыталась вывезти дочь из страны, но мужчина заблокировал выезд.



Обращения в прокуратуру, МИД и консульство России в Тегеране не принесли результата: российские дипломаты отказались помогать из-за того, что у Галины есть двойное гражданство, а по иранским законам отказаться от гражданства нельзя. Кроме того, в Иране разводы могут длиться до трёх лет, и решение российского суда о расторжении брака там не признаётся.





«Скорее всего, меня убьют, чтобы не позорить род моего мужа. Я и дочь являемся собственностью мужа, а не людьми», – поделилась Галина в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости».