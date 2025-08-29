В Москве сутки ищут ушедшего за грибами и заблудившегося в лесу пенсионера

29 августа 2025, 10:21

Фото: iStock/Vukasin Ljustina

В Новой Москве продолжаются поиски 78-летнего Дмитрия О., который вчера около полудня ушёл за грибами в лес в районе деревни Юрьево и заблудился. Мужчина пытался самостоятельно найти дорогу домой, но вскоре понял, что потерялся, и позвонил в МЧС со своего кнопочного телефона, сообщив о случившемся.