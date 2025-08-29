В Москве сутки ищут ушедшего за грибами и заблудившегося в лесу пенсионера
В Новой Москве продолжаются поиски 78-летнего Дмитрия О., который вчера около полудня ушёл за грибами в лес в районе деревни Юрьево и заблудился. Мужчина пытался самостоятельно найти дорогу домой, но вскоре понял, что потерялся, и позвонил в МЧС со своего кнопочного телефона, сообщив о случившемся.
По данным Telegram-канала SHOT, вечером и ночью спасатели прочесывали лес с собаками, однако найти пенсионера не удалось. Сегодня утром к поискам подключили вертолёт Московского авиационного центра (МАЦ), а сейчас в работу включились спасатели с коптером для более детального обследования труднодоступной местности.
Известно, что у Дмитрия при себе есть вода, а сам он иногда выходит на связь, но точное местонахождение пока остаётся неизвестным. Спасатели продолжают работать над тем, чтобы как можно скорее найти и вернуть мужчину домой.
