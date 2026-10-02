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Подросток и его мать убивали пенсионеров из-за денег в ЛНР

Мать и сын убивали пенсионеров из-за денег в ЛНР
Фото: istockphoto/sakhorn38

В ЛНР задержали женщину и ее малолетнего сына по подозрению в нападениях на одиноких пенсионеров и хищении их сбережений. Об этом сообщили в Следственном комитете России, пишет «Лента.ру».



По данным следствия, подросток во время допроса заявил, что не хотел участвовать в преступлениях. По его словам, мать оказывала на него психологическое давление и угрожала покончить с собой.

Одно из преступлений произошло в ноябре 2023 года в частном доме. Обнаружили пожилого мужчину с признаками насильственной смерти. Установить подозреваемого тогда не удалось.

В августе 2026 года произошло аналогичное нападение на одинокую пенсионерку. Следователи обратили внимание на сходство обстоятельств двух преступлений. Кроме того, примерно в километре от места второго происшествия в лесу нашли перчатку.

Экспертиза обнаруженного предмета позволила установить генетические профили двух человек. Они совпали с профилями задержанных женщины и ее несовершеннолетнего сына.

Следствие считает, что подозреваемые нападали на одиноких пенсионеров, после чего забирали их накопления. Общая сумма похищенных средств составила около 250 тыс. рублей.

Никита Кротов

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