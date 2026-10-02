Подросток и его мать убивали пенсионеров из-за денег в ЛНР

02 октября 2026, 15:13

Мать и сын убивали пенсионеров из-за денег в ЛНР

Фото: istockphoto/sakhorn38

В ЛНР задержали женщину и ее малолетнего сына по подозрению в нападениях на одиноких пенсионеров и хищении их сбережений. Об этом сообщили в Следственном комитете России, пишет «Лента.ру».