Россиянка впала в кому после платной операции по уменьшению желудка
Жительница Челябинска впала в кому после платной операции по уменьшению желудка. Об этом сообщает портал 74.ru.
Дочь женщины пояснила, что её мать решилась на операцию из-за большого веса и проблем со здоровьем. Пациентку беспокоили высокое давление, одышка и ночное апноэ. Вмешательство стоило 250 тысяч рублей.
После процедуры дочь уже не застала свою 61-летнюю мать в сознании. По её словам, во время транспортировки у пациентки случилась гипоксия — кислородное голодание, которое и привело к коме.
Родственница потребовала от больницы вернуть деньги за операцию, но получила отказ. В региональном Минздраве сообщили, что страховая компания уже начала проверку качества медицинской помощи, которую оказали пациентке.
Напомним об инциденте в Бурятии, где врачи по ошибке удалили здоровую почку женщине.
