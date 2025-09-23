Достижения.рф

Россиянка впала в кому после платной операции по уменьшению желудка

В Челябинске осложнение после резекции желудка привело пациентку к коме
Фото: Istock/Pratchaya

Жительница Челябинска впала в кому после платной операции по уменьшению желудка. Об этом сообщает портал 74.ru.



Дочь женщины пояснила, что её мать решилась на операцию из-за большого веса и проблем со здоровьем. Пациентку беспокоили высокое давление, одышка и ночное апноэ. Вмешательство стоило 250 тысяч рублей.

После процедуры дочь уже не застала свою 61-летнюю мать в сознании. По её словам, во время транспортировки у пациентки случилась гипоксия — кислородное голодание, которое и привело к коме.

Родственница потребовала от больницы вернуть деньги за операцию, но получила отказ. В региональном Минздраве сообщили, что страховая компания уже начала проверку качества медицинской помощи, которую оказали пациентке.

Напомним об инциденте в Бурятии, где врачи по ошибке удалили здоровую почку женщине.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0