В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек
Туристический автобус столкнулся с микроавтобусом в турецкой Аланье. Об этом сообщает агентство IHA.
ДТП произошло в районе поселка Конаклы на трассе около 09:10 (совпадает с мск). Туристический автобус, принадлежащий частной компании, столкнулся с пассажирским микроавтобусом, двигавшимся в попутном направлении.
В результате инцидента пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия оперативно прибыли медицинские работники и полицейские.
Ранее сообщалось, что российских туристов начали эвакуировать из гостиниц из-за мощного пожара на турецком курорте. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
