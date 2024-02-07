Подросток из Челябинска выпал с 20-го этажа многоквартирного дома

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В Челябинске 15-летняя девочка выпала из квартиры на 20-м этаже многоэтажного здания в микрорайоне «Академ Riverside» на Университетской Набережной. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как рассказала очевидица, школьницу она заметила под окнами дома.
В настоящее время сотрудники МВВ проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии. Отмечается, что школьница не жила в том доме, из окна которого выпала. По предварительным данным, она приходила в гости к кому-то из знакомых.
Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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