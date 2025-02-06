Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

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Подросток из Финляндии незаконно пересек границу с РФ. По информации телерадиокомпании Yle, несовершеннолетний до сих пор пребывает на территории России.
Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии зафиксировала нарушение 31 января. Исходя из их информации, юноша пересек границу в районе Кархусуо в Иматре. Несовершеннолетний путешествовал один и спустя некоторое время его задержали российские власти.
Теперь подростку грозит штраф или даже лишение свободы. Родные задержанного ничего не знают о его судьбе.
Власти надеются, что РФ вернет мальчика по запросу. Министерство иностранных дел Финляндии и правоохранительные органы уже знают о деталях произошедшего.
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Теперь подростку грозит штраф или даже лишение свободы. Родные задержанного ничего не знают о его судьбе.
«Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними. Они очень обеспокоены», – подчеркнул лейтенант пограничной охраны Матти Рантанен.
Власти надеются, что РФ вернет мальчика по запросу. Министерство иностранных дел Финляндии и правоохранительные органы уже знают о деталях произошедшего.
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Ольга Енгалычева