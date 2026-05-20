Стало известно, что грозит владельцу перевернувшегося на Байкале судна

20 мая 2026, 22:04

Владельцу перевернувшегося на Байкале судна могут присудить 10 лет заключения

Стали известны новые подробности переворота катера-амфибии «Хивус» на озере Байкал. 49-летний водитель Александр Ц., управлявший судном, не имел соответствующих прав, пишет телеграм-канал SHOT.





Ему предъявили обвинение по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.



Кроме того, задержали владельца судна. Он не поставил «Хивус» на учет и допустил управление человеком без лицензии. В отношении собственника возбудили дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Его может ожидать до десяти лет тюрьмы.



Как уточнили обозреватели, все 17 пассажиров находились в лодке без спасательных жилетов. При этом максимальная вместимость судна — не более 12 человек.



