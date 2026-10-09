Подросток из Кемерова «спасал» родителей от тюрьмы и отдал мошенникам 2 млн
В Кемерове 12-летний подросток передал мошенникам все сбережения родителей, потому что пытался защитить их от вымышленного уголовного дела. Об этом сообщает УМВД России по городу.
Неизвестные связались с подростком и представились работниками школы, где он учится. Они сообщили о необходимости пройти тест и попросили назвать код из СМС.
Школьник выполнил эту просьбу. Затем ему позвонил лжеполицейский. Он заявил, что мошенники получили доступ к персональным данным родителей, и запугал мальчика уголовной ответственностью.
Аферист убедил подростка «перерегистрировать» все ценности, которые находились дома. Чтобы «обезопасить» родительские сбережения, школьник собрал хранившиеся дома наличные и ювелирные украшения на общую сумму более двух миллионов рублей и оставил их в указанном месте. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также: