Достижения.рф

Подросток из Кемерова «спасал» родителей от тюрьмы и отдал мошенникам 2 млн

Фото: Istock/Diy13

В Кемерове 12-летний подросток передал мошенникам все сбережения родителей, потому что пытался защитить их от вымышленного уголовного дела. Об этом сообщает УМВД России по городу.



Неизвестные связались с подростком и представились работниками школы, где он учится. Они сообщили о необходимости пройти тест и попросили назвать код из СМС.

Школьник выполнил эту просьбу. Затем ему позвонил лжеполицейский. Он заявил, что мошенники получили доступ к персональным данным родителей, и запугал мальчика уголовной ответственностью.

Аферист убедил подростка «перерегистрировать» все ценности, которые находились дома. Чтобы «обезопасить» родительские сбережения, школьник собрал хранившиеся дома наличные и ювелирные украшения на общую сумму более двух миллионов рублей и оставил их в указанном месте. Возбуждено уголовное дело.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0