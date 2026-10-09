В Санкт-Петербурге двое мужчин подожгли магазин из-за конфликта с работодателем
В Петербурге сотрудники полиции задержали двух мужчин. Их подозревают в поджоге торгового павильона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошёл на Муринской дороге. Огонь полностью уничтожил магазин и стоявший рядом контейнер. Владелец торговой точки оценил ущерб в 2,5 млн рублей.
Стражи порядка приехали на место происшествия, осмотрели территорию и установили, что причиной пожара стал поджог. Следователи выяснили, что к случившемуся оказались причастны двое мужчин 30 и 36 лет. Полицейские задержали обоих подозреваемых.
В ходе разбирательства выяснилось, что они устроили поджог из-за конфликта с работодателем. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Теперь мужчинам грозит наказание в соответствии с законом.
Читайте также: