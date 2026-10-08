В Сочи женщина за рулём автомобиля протаранила подпорную стену
В Сочи женщина за рулём легкового автомобиля врезалась в подпорную стену. Об этом сообщает ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.
В момент ДТП в салоне легковушки находились женщина и её четырёхлетняя дочь. Росгвардейцы помогли пострадавшим выбраться из машины. Ребёнок не пострадал, а автоледи получила травму руки.
Сотрудники полиции помогли зафиксировать руку женщины и вызвали скорую помощь. Пострадавшую передали медикам. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Отмечается, что подпорная стена частично разрушилась после удара автомобиля. Сама машина при этом не получила значительных повреждений.
До этого сообщалось о происшествии в Нижегородской области. Там наркоман устроил ДТП и сжёг свою машину в лесу.
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