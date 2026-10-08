В Сочи женщина за рулём автомобиля протаранила подпорную стену

08 октября 2026, 16:26

В Сочи автомобиль с женщиной и ребёнком в салоне врезался в подпорную стену

Фото: ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю

В Сочи женщина за рулём легкового автомобиля врезалась в подпорную стену. Об этом сообщает ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.