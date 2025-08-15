Подросток из Мурино случайно прострелил себе руку
14-летний житель Мурино прострелил себе руку из пневматического пистолета. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Подросток самостоятельно обратился в поликлинику вечером 14 августа. Несовершеннолетний с открытой раной левого запястья и левой кисти был госпитализирован в Педиатрический университет.
Согласно предварительной информации, 14-летний пользователь, зарегистрированный на платформе, заказал и приобрел пневматический пистолет стоимостью 6 тысяч рублей. Вечером, примерно в 17:00, он отправился на пустырь в парке Лаврики и начал стрелять по банкам. В процессе стрельбы пистолет дал осечку, и подросток случайно выстрелил себе в левую руку.
Читайте также: