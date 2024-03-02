В Перми мужественные подростки избили инвалида и записали на камеру - видео

Фото: istockphoto/mrohana
В пермских пабликах появилось отвратительное видео, на котором молодая откормленная поросль избивает инвалида, по виду страдающего от последствий ДЦП (детский церебральный паралич - прим. ред.). Один подросток лупит беднягу руками и ногами, а второй снимает на камеру, издавая одобрительное похрюкивание.
Подросток явно знаком с приёмами восточных единоборств, так как удары его точны и акцентированы, передаёт телеграм-канал «Подъём». Несчастный пытается закрываться руками, но у юноши прекрасная техника, и он бьёт инвалида точно ногой в голову. У мужчины явные проблемы с речью, но и по отрывистым звукам можно понять, что он просит пожалеть его и прекратить избиение. Наконец, получив ещё один «хай-кик» в шею, избитый на нетвёрдых ногах спасается бегством. Довольный проведённой ударной тренировкой молодой подонок встряхивает натруженные мышцы.
«Ой, хорош!», — восхищается оператор.
Запись в результате планового мониторинга социальных сетей обнаружили правоохранители. Сейчас они устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают любителей боёв без правил, в том числе и моральных. Полицейские установили, что пострадавший за помощью к медикам не обращался. Остаётся надеяться, что для него всё обошлось без фатальных последствий.
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«Ой, хорош!», — восхищается оператор.
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Александр Бойцов