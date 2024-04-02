В Петербурге учитель получила 10 суток ареста за избиение ребенка-инвалида

Фото: istockphoto/Giuda90
Педагог коррекционной школы из Санкт-Петербурга получила десять суток административного ареста за нанесение побоев ребенку-инвалиду. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, резонансная история произошла в 2023 году. В сети появилась запись разговора, на которой слышно, как учителя говорят о «палке, которую все боятся». После этой записи правоохранители инициировали проверку.
Читайте также:
Суд повторно рассмотрит дело мужчины, напавшего на ребёнка в шапку с буквой Z
Стало известно, кто возглавит Верховный суд России
Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Анастасия Хохлова