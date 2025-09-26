Подросток избила мужчину-инвалида на видео в российском регионе

26 сентября 2025, 17:05

Подросток избила мужчину-инвалида на видео в Новоалтайске

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Новоалтайске подросток избила мужчину-инвалида на видео, которое появилось в сети. Запись опубликовал Telegram-канал «Инцидент Барнаул».