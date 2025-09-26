Подросток избила мужчину-инвалида на видео в российском регионе
В Новоалтайске подросток избила мужчину-инвалида на видео, которое появилось в сети. Запись опубликовал Telegram-канал «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, как девушка несколькими ударами ног наносит пострадавшему телесные повреждения, обвиняя его в том, что тот якобы показывал детям половые органы. Сам потерпевший это отрицает и, стоя на коленях, просил не бить его по голове.
Соседи встали на его сторону, заявив, что девушка систематически унижает и избивает инвалида. По их словам, она даже ломала ему удочки, после аварии он лишился части возможностей и не может постоять за себя.
По факту инцидента ведётся проверка. Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, 16‑летняя жительница состоит на учёте в органах профилактики, сейчас устанавливается степень причинённого здоровью мужчины вреда.
