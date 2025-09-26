«Святая вода», оставляющая кислотные ожоги: новые подробности в деле отравившего семью жителя Балашихи

26 сентября 2025, 16:58

Житель Балашихи пытался отравить семью замаскированным под святую воду ядом

Фото: iStock/sudok1

Суд продолжает рассматривать дело 25-летнего Артема Миссюры из Балашихи, обвиняемого в попытках отравления своих родственников и друзей. По данным РЕН ТВ, мужчина пытался напоить дядю и бабушку смертельно опасной жидкостью, замаскированной под «святую воду».