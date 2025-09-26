«Святая вода», оставляющая кислотные ожоги: новые подробности в деле отравившего семью жителя Балашихи
Суд продолжает рассматривать дело 25-летнего Артема Миссюры из Балашихи, обвиняемого в попытках отравления своих родственников и друзей. По данным РЕН ТВ, мужчина пытался напоить дядю и бабушку смертельно опасной жидкостью, замаскированной под «святую воду».
Как рассказал дядя обвиняемого, Миссюра неоднократно приносил в дом продукты и напитки без этикеток. Жидкость была очень сладкой, а вода из «святого источника» имела специфический запах. После того, как жидкость вылили, на раковине остались пятна, похожие на кислотные ожоги.
По словам родственника, после того как мать Артема съела кашу с грибами, принесённую им, у неё посинели губы. Сам дядя испытал паралич на 12 часов после дегустации принесённых Миссюрой угощений. Позже приступы повторялись, сопровождаясь дезориентацией в пространстве. В больнице у него и матери диагностировали острую почечную недостаточность.
В апреле 2024 года после того, как бабушка отведала торт, подаренный внуком, она скончалась.
Ранее брат невесты Миссюры сообщил, что молодой человек пытался отравить пасхальным куличом и рулетом своего друга, которому задолжал крупную сумму денег.
25-летнего Артёма задержали 19 июля 2024 года. По версии следствия, мужчина в квартире родителей подсыпал сильнодействующие химические вещества в продукты с целью смертельного отравления. На допросе он признал свою вину и дал показания о причастности к убийству приятеля, а также других подобных случаях.
Обвинения включают покушение на убийство семи человек – среди них родители, сестра, дядя, девушка и двое друзей. Мотивом преступлений стало желание завладеть недвижимостью родственников и избавиться от долгов перед друзьями.
