В Ленобласти прохожие обстреляли пенсионерку с собакой
В Ленинградской области мужчина с женщиной обстреляли 64-летнюю пенсионерку с собакой. Об этом сообщает пре-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел вечером 25 сентября в СНТ «Технолог» в Лужском районе. Пенсионерка обратилась в полицию, где рассказала, что повздорила с двумя прохожими, когда выгуливала питомца.
В разгар конфликта неизвестные несколько раз выстрелили в сторону хозяйки и ее собаки из «пневматики». Медицинская помощь, к счастью, никому не потребовалась. Сейчас полицейские разыскивают нападавших. В ведомстве проводят проверку.
