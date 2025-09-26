Достижения.рф

В Ленобласти прохожие обстреляли пенсионерку с собакой

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

В Ленинградской области мужчина с женщиной обстреляли 64-летнюю пенсионерку с собакой. Об этом сообщает пре-служба ГУ МВД по региону.



Инцидент произошел вечером 25 сентября в СНТ «Технолог» в Лужском районе. Пенсионерка обратилась в полицию, где рассказала, что повздорила с двумя прохожими, когда выгуливала питомца.

В разгар конфликта неизвестные несколько раз выстрелили в сторону хозяйки и ее собаки из «пневматики». Медицинская помощь, к счастью, никому не потребовалась. Сейчас полицейские разыскивают нападавших. В ведомстве проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Махачкале мужчина открыл огонь по бездомной собаке. Сейчас за жизнь хвостатой борются ветеринары.

Лидия Пономарева

